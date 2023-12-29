فيديو. شاهد: هجوم على غوتشي... نشطاء المناخ يسكبون الطلاء على شجرة عيد الميلاد في ميلانو

قام أعضاء نشطاء من حركة "الجيل الأخير" برش طلاء قابل للغسل على شجرة عيد الميلاد التي ابتكرتها شركة غوتشي العالمية في سوق للتسوق في وسط مدينة ميلانو يوم الجمعة.

ويعتبر النشطاء أن العلامة التجارية الفاخرة في عالم الموضة والأزياء

تشكل جزءًا من نظام عمل غير مستدام يسهم في زيادة الفجوة الاقتصادية واستنزاف الموارد الطبيعية.

وقامت المجموعة سابقاً بتلطيخ العديد من المعالم في جميع أنحاء إيطاليا وقامت بإغلاق الطرق احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمعالجة تغير المناخ.

تطالب الحركة الحكومة الإيطالية بإنشاء صندوق تعويض لأولئك الذين يتأثرون سلبًا بارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ.