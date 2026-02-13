فيديو. أوكرانيا: هجوم روسي واسع بمسيّرات يضرب ميناء أوديسا ومنشآت للطاقة

عمل عناصر الإطفاء لساعات في عدة مواقع بينما كانت حرائق كبيرة تلتهم منشآت الميناء ومحطة طاقة ومنازل قريبة. أكد المسؤولون مقتل شخص واحد وإصابة ستة آخرين، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة. تضررت نحو 30 مركبة، والتهمت النيران معرض سيارات يمتد على مساحة تقارب 2.000 متر مربع.

ساهم أكثر من 90 من عمال الطوارئ في السيطرة على الحرائق، لكن الكهرباء والمياه والتدفئة انقطعت في أجزاء من المدينة.

وتقول السلطات إن روسيا كثفت الغارات على البنية التحتية الحيوية في الأسابيع الأخيرة، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل إجراء محادثات. ولا تزال فرق الصيانة تعمل على إعادة الخدمات الأساسية.