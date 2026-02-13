Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
زوارق الكانو تجوب بحيرة نوكوي في غانفيه
No Comment

فيديو. عيد الحب: هل لا تزال فينيسيا بنين تنافس تطبيقات المواعدة؟

آخر تحديث:

في بنين، تشهد قرية غانفييه المقامة على ضفاف البحيرة تغيّرا هادئا؛ فأماكن اللقاء السرية التي كانت تجمع العشاق ليلا تختفي مع استبدالهم تلك المواعيد بهواتفهم الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

لطالما احتضنت بنين قصص حب هادئة على طول قناة العشاق في "غانفييه"، حيث كان الأزواج الشباب يلتقون ليلا بعيدا عن العائلات المتشددة. وعلى مدى عقود، كانت ضربات المجاديف في العتمة والإشارات الهامسة ترشد العشاق عبر المياه. اليوم، يقول كثير من السكان المحليين إن هذا الطقس آخذ في التلاشي، إذ جعلت تطبيقات المواعدة وتخفيف القواعد الاجتماعية اللقاءات السرية أقل ضرورة.

اعلان
اعلان

ولا يزال بعض السكان يشعرون بارتباط خاص بالمكان. فساحة صغيرة تحمل اسم ساحة العشاق تحيي اليوم هذا الماضي، حيث يلقي الزوار أصداف الكاوري في القناة ويطلقون وعودهم.

باتت قوارب الكانو أقل عددا، لكن بضعة ثنائيات لا تزال تأتي لتجديد عهود الوفاء. وبالنسبة إلى الأجيال الأكبر سنا، تظل القناة حاملة للذكريات، أما للأجيال الأصغر سنا فقد انتقلت الرومانسية الآن إلى الشاشات.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان