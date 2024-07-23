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متظاهر أوغندي داخل شاحنة للأمن بعد القبض عليه أثناء نظاهرة ضد الفساد في كامبالا بتاريخ 23 تموز 2024
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فيديو. عدوى الاحتجاجات تنتقل من كينيا إلى أوغندا.. مظاهرات ضد الفساد والأمن يقمع الشارع الغاضب

ألقت قوات الأمن الأوغندية الثلاثاء القبض على عشرات الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى مبنى البرلمان في كامبالا للاحتجاج على تفشي الفساد في مظاهرات قال النظام إنها غير قانونية.

ألقت قوات الأمن الأوغندية الثلاثاء القبض على عشرات الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى مبنى البرلمان في كامبالا للاحتجاج على تفشي الفساد في مظاهرات قال النظام إنها غير قانونية.

وقد انتشر عناصر الشرطة والجيش في عدة أماكن في العاصمة حيث تجمع المتظاهرون في مجموعات صغيرة. كما تم الاعتداء على بعض المحتجين حين أرادوا إجبارهم على ركوب شاحنات قوى الأمن. ويبدو أن المسيرات لتي تشهدها كينيا المجاورة قد أوعزت للأوغنديين بانتهاج نفس الدرب خصوصا بعد أن اضطر الرئيس الكيني وليام روتو إلى التراجع عن مشروع قانون مثير للجدل يقضي على زيادة الضرائب.

وما زاد في درجة الاحتقان لدى المتظاهرين الأوغنديين هو الكشف عن اتهامات بالفساد ضد رئيسة البرلمان أنيتا أموغ التي و دعوات الاستقالة بحقها بعد أن كشفت تقارير نُشرت على الإنترنت تفيد بنفقات غير قانونية لمكتبها ومقربين منها.

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