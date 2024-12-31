Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
مهرجان "إلس إنفارينات" في إسبانيا: معركة الطحين والبيض في يوم "كذبة أبريل"
No Comment

فيديو. مهرجان "إلس إنفارينات" في إسبانيا: معركة الطحين والبيض وسنّ قوانين غريبة تقابلها غرامات للمخالفين

آخر تحديث:

احتفلت مدينة إيبي في محافظة أليكانتي الإسبانية بمهرجانها التقليدي "إلس إنفارينات"، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عام. ويُحتفل بهذا المهرجان في "يوم الأبرياء"، الذي يُعتبر النسخة الإسبانية من يوم"كذبة أبريل".

في هذا اليوم، يتجمع سكان المدينة لتخزين الطحين والبيض استعداداً لمعركة غير تقليدية. حيث يرتدي المشاركون زيًا عسكريًا وحزامًا مميزًا، ويطلقون على أنفسهم اسم "إلس إنفارينات"، أي "الذين يغطون بالطحين".

يقوم هؤلاء بإعلان "انقلاب مزيف" في المدينة، حيث يفرضون قوانين غريبة ومضحكة على السكان، بينما يحاول معارضوهم، الذين يعرفون باسم "لا أوبوسيو" الحفاظ على النظام.

خلال الاحتفال، يُجمّع المهرجان غرامات من السكان الذين يخالفون القوانين الجديدة، حيث يتم جمع تلك الأموال والتبرع بها للأعمال الخيرية بعد نهاية المهرجان. يزخر هذا اليوم بالفعاليات المرحة، حيث يشارك الجميع في رمي الطحين والبيض على بعضهم البعض.

عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
