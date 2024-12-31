فيديو. مهرجان "إلس إنفارينات" في إسبانيا: معركة الطحين والبيض وسنّ قوانين غريبة تقابلها غرامات للمخالفين

في هذا اليوم، يتجمع سكان المدينة لتخزين الطحين والبيض استعداداً لمعركة غير تقليدية. حيث يرتدي المشاركون زيًا عسكريًا وحزامًا مميزًا، ويطلقون على أنفسهم اسم "إلس إنفارينات"، أي "الذين يغطون بالطحين".

يقوم هؤلاء بإعلان "انقلاب مزيف" في المدينة، حيث يفرضون قوانين غريبة ومضحكة على السكان، بينما يحاول معارضوهم، الذين يعرفون باسم "لا أوبوسيو" الحفاظ على النظام.

خلال الاحتفال، يُجمّع المهرجان غرامات من السكان الذين يخالفون القوانين الجديدة، حيث يتم جمع تلك الأموال والتبرع بها للأعمال الخيرية بعد نهاية المهرجان. يزخر هذا اليوم بالفعاليات المرحة، حيث يشارك الجميع في رمي الطحين والبيض على بعضهم البعض.