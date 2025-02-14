فيديو. احتجاجات في بيروت بعد منع طائرة إيرانية من الهبوط

أغلق متظاهرون، مساء الخميس، والجمعة، الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي بإشعال الإطارات، احتجاجًا على منع طائرة ركاب إيرانية من الوصول إلى العاصمة اللبنانية.

ووجه المتظاهرون غضبهم نحو الحكومة اللبنانية والسلطات المعنية بالمطار، متهمينها بالخضوع للضغوط الإسرائيلية التي أدت إلى إلغاء الرحلة.

من جهتها، أوضحت هيئة الطيران المدني اللبنانية أن "الإجراءات الأمنية الإضافية" أدت إلى إعادة جدولة بعض الرحلات مؤقتًا حتى 18 فبراير، وهو نفس اليوم الذي حُدد كموعد نهائي لتنفيذ وقف إطلاق النار الكامل بين إسرائيل وحزب الله.

وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي أن إيران وحزب الله يستغلان مطار بيروت الدولي والرحلات المدنية في عمليات تهريب أموال لدعم أنشطة الحزب وتعزيز عملياته ضد تل أبيب.