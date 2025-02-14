Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
مطار بيروت الدولي
No Comment

فيديو. احتجاجات في بيروت بعد منع طائرة إيرانية من الهبوط

آخر تحديث:

متظاهرون غاضبون يقطعون طريق مطار بيروت احتجاجاً على منع طائرة إيرانية من الهبوط.

أغلق متظاهرون، مساء الخميس، والجمعة، الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي بإشعال الإطارات، احتجاجًا على منع طائرة ركاب إيرانية من الوصول إلى العاصمة اللبنانية.

ووجه المتظاهرون غضبهم نحو الحكومة اللبنانية والسلطات المعنية بالمطار، متهمينها بالخضوع للضغوط الإسرائيلية التي أدت إلى إلغاء الرحلة.

من جهتها، أوضحت هيئة الطيران المدني اللبنانية أن "الإجراءات الأمنية الإضافية" أدت إلى إعادة جدولة بعض الرحلات مؤقتًا حتى 18 فبراير، وهو نفس اليوم الذي حُدد كموعد نهائي لتنفيذ وقف إطلاق النار الكامل بين إسرائيل وحزب الله.

وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي أن إيران وحزب الله يستغلان مطار بيروت الدولي والرحلات المدنية في عمليات تهريب أموال لدعم أنشطة الحزب وتعزيز عملياته ضد تل أبيب.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان