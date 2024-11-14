بالفيديو: بالدقيقة والثانية.. قصف إسرائيلي يطال محيط مطار بيروت بالتزامن مع إقلاع طائرة مدنية

بقلم: يورونيوز

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ويبدو أن تلك الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى بمنطقة الشويفات، بعد تحذير بالإخلاء صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت باكر من اليوم.

وقد شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم سلسلة غارات عنيفة منذ الصباح، في مناطق عدة منها العمروسية - الشويفات، الغبيري، حارة حريك، برج البراجنة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن “الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية – منطقة الغبيري، محيط روضة الشهيدين، في حين أعيد استهداف المكان نفسه بغارة ثانية، بينما شن غارة عنيفة على محيط الشويفات، وتحديدا العمروسية قرب دار العلوم، هي الثالثة اليوم على الضاحية".

وقد أسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 3 آلاف و365 شخصاً وإصابة 14 ألفا و344 آخرين، بالإضافة إلى نزوج نحو مليون و400 ألف شخص.