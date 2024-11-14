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بالفيديو: بالدقيقة والثانية.. قصف إسرائيلي يطال محيط مطار بيروت بالتزامن مع إقلاع طائرة مدنية

الدخان يتصاعد بين المباني التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الخميس، 14 نوفمبر، 2024.
الدخان يتصاعد بين المباني التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الخميس، 14 نوفمبر، 2024. حقوق النشر Hussein Malla/ AP
حقوق النشر Hussein Malla/ AP
بقلم: يورونيوز
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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للحظات قصف إسرائيلي في محيط مطار بيروت الدولي تزامنًا مع استعداد إحدى الطائرات التابعة لطيران الشرق الأوسط للإقلاع.

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ويبدو أن تلك الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى بمنطقة الشويفات، بعد تحذير بالإخلاء صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت باكر من اليوم.

وقد شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم سلسلة غارات عنيفة منذ الصباح، في مناطق عدة منها العمروسية - الشويفات، الغبيري، حارة حريك، برج البراجنة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن “الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية – منطقة الغبيري، محيط روضة الشهيدين، في حين أعيد استهداف المكان نفسه بغارة ثانية، بينما شن غارة عنيفة على محيط الشويفات، وتحديدا العمروسية قرب دار العلوم، هي الثالثة اليوم على الضاحية".

وقد أسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 3 آلاف و365 شخصاً وإصابة 14 ألفا و344 آخرين، بالإضافة إلى نزوج نحو مليون و400 ألف شخص.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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