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نساء يرتدين زي أمهات بلازا دي مايو يتظاهرن لإحياء ذكرى انقلاب الأرجنتين عام 1976، في بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم الاثنين، 24 مارس 2025.
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فيديو. الأرجنتين تحيي الذكرى 49 للانقلاب العسكري وسط أجواء مشحونة سياسيا

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خرج آلاف الأرجنتينيين، يوم الاثنين، في مسيرة حاشدة بميدان بلازا دي مايو في بوينس آيرس، للتنديد بجرائم الانقلاب العسكري الذي وقع في 24 مارس 1976، والذي أطلق عصرا مظلما من الدكتاتورية استمر سبع سنوات

وقادت المسيرة منظمات حقوق الإنسان الشهيرة، وعلى رأسها "أمهات وجدات بلازا دي مايو"، اللتان ناضلتا طويلا للكشف عن مصير المختفين قسرا خلال تلك الفترة. وطالبت المنظمات بالعدالة وكشف الحقيقة عن مصير الضحايا.

وتختلف الإحصائيات حول عدد ضحايا الانقلاب العسكري. فبينما تشير السجلات الرسمية إلى مقتل 12,000 شخص، تؤكد المنظمات الحقوقية أن العدد الحقيقي يتجاوز 30,000 ضحية.

وفي تطور لافت، أمر الرئيس خافيير ميلي بإلغاء تصنيف الوثائق العسكرية، معتبرا أن الإدارات السابقة استخدمتها كأداة سياسية. لكن منتقدي الحكومة يرون أن موقفها يقلل من أهمية جرائم الانقلاب.

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