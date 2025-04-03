ركاب سبيس إكس ينبهرون بأنتاركتيكا البيضاء النقية من الفضاء
No Comment

فيديو. رحلة تاريخية: طاقم مدني يدور حول الأرض من القطب الشمالي إلى الجنوبي في مهمة سبيس إكس

آخر تحديث:

من المتوقع أن تستمر الرحلة لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، حيث سيدور الطاقم حول الأرض عدة مرات من القطب الشمالي إلى الجنوبي على ارتفاع يبلغ حوالي 450 كيلومترًا.

شارك رجل الأعمال المالطي تشون وانج، الذي مول مهمة شركة "سبيس إكس"، مقاطع توثق لحظات من رحلته الفضائية مع مدنيين آخرين حول الأرض.

وتظهر في المقاطع علامات الدهشة على وجوه الركاب المدنيين بينما تطل المركبة الفضائية على القارة القطبية الجنوبية، حيث تتكشف أمامهم صفائح الجليد البيضاء الشاسعة.

وكانت مهمة "فرام 2" قد انطلقت في 1 أبريل/ نيسان من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، حيث أقلّت أربعة أشخاص على متن مركبة "سبيس إكس دراجون" الفضائية التي انطلقت على قمة صاروخ "فالكون 9".

شمل الطاقم كل من تشون وانج، والمخرج النرويجي يانيك ميكلسن، والباحثة في الروبوتات ربيع روغ، والرحال القطبي إريك فيليبس. ومن المتوقع أن تستمر مهمتهم من ثلاثة إلى خمسة أيام، وهي أول رحلة بشرية فوق كلا القطبين من الفضاء.

اخترنا لك

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
