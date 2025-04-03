فيديو. رحلة تاريخية: طاقم مدني يدور حول الأرض من القطب الشمالي إلى الجنوبي في مهمة سبيس إكس

شارك رجل الأعمال المالطي تشون وانج، الذي مول مهمة شركة "سبيس إكس"، مقاطع توثق لحظات من رحلته الفضائية مع مدنيين آخرين حول الأرض.

اعلان اعلان

وتظهر في المقاطع علامات الدهشة على وجوه الركاب المدنيين بينما تطل المركبة الفضائية على القارة القطبية الجنوبية، حيث تتكشف أمامهم صفائح الجليد البيضاء الشاسعة.

وكانت مهمة "فرام 2" قد انطلقت في 1 أبريل/ نيسان من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، حيث أقلّت أربعة أشخاص على متن مركبة "سبيس إكس دراجون" الفضائية التي انطلقت على قمة صاروخ "فالكون 9".

شمل الطاقم كل من تشون وانج، والمخرج النرويجي يانيك ميكلسن، والباحثة في الروبوتات ربيع روغ، والرحال القطبي إريك فيليبس. ومن المتوقع أن تستمر مهمتهم من ثلاثة إلى خمسة أيام، وهي أول رحلة بشرية فوق كلا القطبين من الفضاء.