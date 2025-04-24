فيديو. فنان قبرصي يوازن 416 كأساً على رأسه سعيا لدخول موسوعة غينيس

أقيمت الفعالية في أريدبو، مسقط رأس الفنان الواقعة بالقرب من العاصمة لارنكا، خلال احتفال يوم الثلاثاء من عيد الفصح.

في هذه المحاولة، التي تم التحقق منها من قِبل مسؤولي غينيس فإن الكؤوس — المكدسة على سبعة صوان والبالغ وزنها 80 كيلوغرامًا — ، كان يجب أن تبقى متوازنة لفترة لا تقل مدتها عن 10 ثوان.

يقول منظمو الفعالية أن كانتيس رفع لاحقًا صينية ثامنة، مما قد يرفع المجموع إلى 468، بانتظار التأكيد الرسمي.

أهدى الفنان إنجازه ذاك إلى شقيقه زكاري، الذي توفي في عام 2007 عن عمر يناهز 22 عامًا أثناء الرقص في حفلة خطوبته.