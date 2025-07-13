فيديو. تايلاند تحتفل بـ"مو دينغ": أصغر فرس نهر قزم يشعل الأجواء في عيد ميلاده

نظّمت حديقة حيوانات في تايلاند احتفالًا استمر أربعة أيام بمناسبة عيد ميلاد فرس النهر القزم الشهير على الإنترنت، "مو دينغ"، الذي أصبح ظاهرة عالمية بفضل مقاطع الفيديو والصور المنتشرة له عبر وسائل التواصل.

في حديقة "خاو كايو" المفتوحة، القريبة من بانكوك، تجمّع الزوار للاحتفال حيث قُدّمت لـ"مو دينغ" كعكة ملوّنة مصنوعة بالكامل من الفواكه والخضروات.

ورغم الحماس من حولها، بدت "مو دينغ" مترددة في الانضمام إلى الحفلة، مفضلة اللعب في الماء، إلى أن بادرت والدتها "جونا" بتذوّق أول قطعة من الكعكة.

الاحتفال لم يقتصر على المحليين فقط، إذ جاء بعض المعجبين من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، ومنهم من أعاد الزيارة للمرة الثانية أو الثالثة لرؤية فرس النهر الظريفة.

منذ ولادتها، حصدت "مو دينغ" آلاف المتابعين على الإنترنت، بفضل تصرفاتها العفوية وسحرها الآسر، وأصبحت وجهًا محببًا على الشبكات الاجتماعية.

وتقول إدارة الحديقة إن المزادات على صورها، وبصماتها، وحتى حوض طعامها، تساهم في جمع التبرعات لدعم رعاية الحيوانات في الحديقة.

ويُذكر أن فرس النهر القزم ينتمي إلى غرب إفريقيا، وهو من الأنواع المهددة بسبب الصيد الجائر وفقدان موائله الطبيعية، ولا يتبقى منه سوى ما بين 2000 إلى 3000 فقط في البرية.