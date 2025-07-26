فيديو. منافسات مثيرة في بطولة العالم لركوب الأمواج بفويرتيفنتورا

فاز كل من ينترل كيرس وسارة-كويتا أوفرينغا بالمركز الأول في منافسات الإقصاء المزدوج ضمن أسلوب الحركات الحرة.

وحققت أوفرينغا لقبها العالمي السادس عشر في هذا الأسلوب، والبطولة العالمية السابعة والعشرين في مسيرتها، بعد تغلبها على الهولندية مايكي هوفرمان في النهائي، عقب خسارتها أمامها في الجولة الأولى.

واحتلت الألمانية ليزا كلوسر المركز الثالث، مسجلة أول ظهور لها على منصة التتويج.

وفي منافسات الرجال، حافظ البلجيكي كيرس على صدارته متفوقًا على الإيطالي جاكوبو تيستا، فيما حل ستيفن فان بروكهوفن في المركز الثالث.

وتستمر منافسات رياضة ركوب الأمواج حتى 27 يوليو، مع احتمال إقامة جلسة إضافية في حال سمحت الظروف.