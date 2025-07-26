Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
راكبو الأمواج يتحدون أمواج بحيرة شامبلين.05.10.2006
No Comment

فيديو. منافسات مثيرة في بطولة العالم لركوب الأمواج بفويرتيفنتورا

آخر تحديث:

أُقيمت منافسات كأس العالم PWA لركوب الأمواج الشراعي على شاطئ سوتافينتو في فويرتيفنتورا، حيث مكّنت الرياح القوية من إتمام جولة الإقصاء المزدوج في اليوم الثاني من الحدث.

فاز كل من ينترل كيرس وسارة-كويتا أوفرينغا بالمركز الأول في منافسات الإقصاء المزدوج ضمن أسلوب الحركات الحرة.

وحققت أوفرينغا لقبها العالمي السادس عشر في هذا الأسلوب، والبطولة العالمية السابعة والعشرين في مسيرتها، بعد تغلبها على الهولندية مايكي هوفرمان في النهائي، عقب خسارتها أمامها في الجولة الأولى.

واحتلت الألمانية ليزا كلوسر المركز الثالث، مسجلة أول ظهور لها على منصة التتويج.

وفي منافسات الرجال، حافظ البلجيكي كيرس على صدارته متفوقًا على الإيطالي جاكوبو تيستا، فيما حل ستيفن فان بروكهوفن في المركز الثالث.

وتستمر منافسات رياضة ركوب الأمواج حتى 27 يوليو، مع احتمال إقامة جلسة إضافية في حال سمحت الظروف.

