فيديو. البرتغال تستنفر آلاف رجال الإطفاء لمواجهة حرائق الغابات

وقد خصّصت السلطات أكثر من 3500 عنصر إطفاء و1100 مركبة، إضافة إلى 26 طائرة، لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مناطق أروكا وبونتي دا باركا. وقد زادت التضاريس الوعرة والرياح العاتية من صعوبة المهمة.

وفي بونتي دا باركا، أُجلي السكان من منازلهم مساء الأربعاء بعد أن اقتربت النيران من مناطق سكنهم، في حين امتدت ألسنة اللهب إلى بلدية سينفايش المجاورة في أروكا.

وتُعد حرائق الغابات ظاهرة موسمية في البرتغال خلال فصل الصيف، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن خمس وفيات مرتبطة مباشرة بهذه الحرائق في عام 2024، إضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص.