Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
تم إجلاء السكان بينما لا يزال رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرتغال
No Comment

فيديو. البرتغال تستنفر آلاف رجال الإطفاء لمواجهة حرائق الغابات

آخر تحديث:

يعمل رجال الإطفاء على قدم وساق في البرتغال للسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، حيث تعقّد درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية جهود إخماد النيران في عدة مناطق من البلاد.

وقد خصّصت السلطات أكثر من 3500 عنصر إطفاء و1100 مركبة، إضافة إلى 26 طائرة، لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مناطق أروكا وبونتي دا باركا. وقد زادت التضاريس الوعرة والرياح العاتية من صعوبة المهمة.

وفي بونتي دا باركا، أُجلي السكان من منازلهم مساء الأربعاء بعد أن اقتربت النيران من مناطق سكنهم، في حين امتدت ألسنة اللهب إلى بلدية سينفايش المجاورة في أروكا.

وتُعد حرائق الغابات ظاهرة موسمية في البرتغال خلال فصل الصيف، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن خمس وفيات مرتبطة مباشرة بهذه الحرائق في عام 2024، إضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان