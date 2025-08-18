Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
متظاهر يضع الطلاء على درع ضابط شرطة في احتجاج ضد الحرب في غزة، في مكسيكو سيتي، الأحد، 17 أغسطس 2025.
No Comment

فيديو. محتجون في مكسيكو سيتي يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة

آخر تحديث:

نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع مكسيكو سيتي يوم الأحد، مطالبين الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حرب غزة

قال المتظاهرون إن صور الدمار والمعاناة المتداولة على الإنترنت دفعتهم إلى التحرك، داعين المسؤولين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة.

قال أحد المتظاهرين: "من المدهش أن يحدث هذا في هذا العصر وأن نراه"، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي كشفت عن حقائق شعر الكثيرون بأنهم غير قادرين على تجاهلها وتحمّلها.

بدأ الحرب المستعرة في غزة بعد أن أن شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأخذ 250 رهينة. ورداً على ذلك، قتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية أكثر من 61,900 فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان