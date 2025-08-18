فيديو. محتجون في مكسيكو سيتي يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة

قال المتظاهرون إن صور الدمار والمعاناة المتداولة على الإنترنت دفعتهم إلى التحرك، داعين المسؤولين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة.

قال أحد المتظاهرين: "من المدهش أن يحدث هذا في هذا العصر وأن نراه"، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي كشفت عن حقائق شعر الكثيرون بأنهم غير قادرين على تجاهلها وتحمّلها.

بدأ الحرب المستعرة في غزة بعد أن أن شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأخذ 250 رهينة. ورداً على ذلك، قتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية أكثر من 61,900 فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.