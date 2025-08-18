فيديو. شرطة واشنطن تزيل خيام المشردين من الشوارع تنفيذا لقرارات الرئيس ترامب

بالقرب من معهد السلام في واشنطن، شوهد حوالي عشرة مشردين يجمعون ممتلكاتهم من الطرقات، فيما كانت شاحنة قمامة متوقفة بالقرب منهم.

وقد قدم متطوعون من وكالات الإغاثة المحلية المساعدة، بينما تجمع محتجون يحملون لافتات مناهضة لترامب على بعد أمتار، للتعبير عن رفضهم لقراراته.

في الوقت نفسه، طوقت قوات الأمن المنطقة، ما أتاح للمشردين إزالة ممتلكاتهم قبل التخلص من الأغراض المهملة في الشوارع.

وحظيت المبادرة بانتقادات واسعة، إذ حذرت جمعيات الدفاع عن حقوق المشردين من أن الخطوة تهدد الأشخاص الأكثر ضعفًا دون تقديم حلول مستدامة لمشكلة التشرد.