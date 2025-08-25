Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
لقطة شاشة - مسار الدمار مع ضرب العواصف والأمطار الغزيرة لمدينة ساحل الأدرياتيكي
No Comment

فيديو. عاصفة عنيفة تضرب سواحل إيطاليا وتتسبب في أضرار معتبرة بالمنتجعات السياحية

آخر تحديث:

اجتاحت عاصفة قوية الساحل الشمالي للبحر الأدرياتيكي في إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى تضرر المنتجعات السياحية والمناطق السكنية.

العاصفة التي ضربت أولاً منطقتي رافينا وفيرارا بعيْد الساعة 1 صباحًا يوم الأحد، تحركت جنوبًا على طول الساحل، وضربت ميلانو ماريتيما، تشيزينا، بيلاريا-إيجيا مارينا، ريميني، ريتشوني وكاتوليكا.

سجلت ريميني تقريباً 80 مليمترًا من الأمطار، بينما اقتلعت الرياح القوية بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة الأشجار وألحقت أضرارًا بالممتلكات. كانت ميلانو ماريتيما من بين المناطق الأكثر تضررًا، حيث سدت أشجار الصنوبر المتساقطة الطرقات وعطلت حركة السير.

وقد أدت الفيضانات أيضًا لإغلاق إغلاق الشوارع الرئيسية في تشرفيا. وتعرضت وسائل النقل البرية والسكك الحديدية للتعطيل في جميع أنحاء المنطقة.

