فيديو. رشق رئيس الأرجنتين بالحجارة خلال تجمع انتخابي في بوينس آيرس

وفقا للمتحدث باسم الرئاسة، فإن ميلي لم يُصب بأذى، لكن مع ذلك، تم قطع التجمع الانتخابي بعد الهجوم، مما زاد من حدة التوتر في وقت تتجه فيه البلاد بعد أيام قليلة نحو تنظيم انتخابات محلية هامة في مقاطعة بوينس آيرس، والتي تعدّ موطنًا لأكثر من ثلث سكان البلاد.

وقع الهجوم في لوماس دي زامورا، معقل المعارضة البيرونية التي هيمنت على السياسة الأرجنتينية طيلة عقود.

وقد كان إلى جانب خافيير ميلي في موكبه مرشحون ليبراليون رئيسيون وشقيقته كارينا ميلي، التي تشغل منصب رئيسة الأركان، فيما تحاصر اتهامات الفساد الدائرة المقربة من الرئيس الشعبوي والمحسوب على تيار اليمين المتطرف.