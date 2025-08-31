Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تستمر الأنشطة البركانية على جبل إتنا، حيث تستمر تدفقات الحمم البركانية في النزول على منحدرات البركان، كما يُرى من نيكولوسي بالقرب من كاتانيا، إيطاليا، الثلاثاء 26.08.2025
No Comment

فيديو. إغلاق جزئي لجبل إتنا بعد تجدد النشاط البركاني في صقلية

آخر تحديث:

تم إغلاق جزء من جبل إتنا أمام الزوار بعد نشاط بركاني جديد أرسل حممًا تتدفق على منحدراته وانفجارات من النار في السماء.

أغلقت السلطات جزءًا من جبل إتنا أمام الزوار، يوم الخميس، بعد تجدد نشاطه البركاني الذي أطلق تدفقات من الحمم على منحدراته وانفجارات نارية في السماء.

وبحسب المرشد ماركو بليو من الجهة الجنوبية للجبل، فقد تم حظر الوصول إلى ارتفاع يفوق 2500 متر، عقب رصد أنظمة المراقبة نشاطًا متزايدًا.

وأظهرت لقطات التُقطت بطائرة مسيّرة تدفقات من الحمم البرتقالية المتوهجة وهي تنحدر على السفوح، بينما تضيء الانفجارات الساطعة سماء الليل.

يُعد إتنا أكبر بركان نشط في أوروبا، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 3300 متر ويمتد على مساحة تقارب 1200 كيلومتر مربع. ورغم أن الرحلات الاستكشافية إليه شائعة، فإن السلطات تفرض قيودًا صارمة على الوصول إلى منحدراته العليا عند تجدد نشاطه البركاني.

