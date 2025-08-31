فيديو. إغلاق جزئي لجبل إتنا بعد تجدد النشاط البركاني في صقلية

أغلقت السلطات جزءًا من جبل إتنا أمام الزوار، يوم الخميس، بعد تجدد نشاطه البركاني الذي أطلق تدفقات من الحمم على منحدراته وانفجارات نارية في السماء.

وبحسب المرشد ماركو بليو من الجهة الجنوبية للجبل، فقد تم حظر الوصول إلى ارتفاع يفوق 2500 متر، عقب رصد أنظمة المراقبة نشاطًا متزايدًا.

وأظهرت لقطات التُقطت بطائرة مسيّرة تدفقات من الحمم البرتقالية المتوهجة وهي تنحدر على السفوح، بينما تضيء الانفجارات الساطعة سماء الليل.

يُعد إتنا أكبر بركان نشط في أوروبا، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 3300 متر ويمتد على مساحة تقارب 1200 كيلومتر مربع. ورغم أن الرحلات الاستكشافية إليه شائعة، فإن السلطات تفرض قيودًا صارمة على الوصول إلى منحدراته العليا عند تجدد نشاطه البركاني.