قرية كيبنوك، ألاسكا، قبل الفيضانات
No Comment

فيديو. مقتل شخص وفقدان اثنين بسبب تداعيات إعصار ضرب ساحل ألاسكا

آخر تحديث:

لقي شخص مصرعه وفُقد اثنان آخران بعد أن ضربت رياح عاتية وأمواج عاصفة ناجمة عن إعصار هالونغ سواحل ألاسكا الغربية يوم الأحد.

غمرت المياه قرى بأكملها نتيجة العواصف العاتية التي بلغت قوة الإعصار والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق في المجتمعات الساحلية.

في قريتي كيبنوك وكويغيلينغوك، التقط السكان مقاطع مصورة للمنازل وهي تُقتلع من أساساتها وتجرفها المياه. وتم إنقاذ حوالي 50 شخصا من قبل فرق الطوارئ، بينما اضطر حوالي 1.500 آخرين لإخلاء منازلهم مع اشتداد العاصفة.

وقالت السلطات إن العاصفة - التي تُعد من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة منذ سنوات - تركت عدة مجتمعات معزولة وتكافح من أجل التعافي. واستمرت عمليات البحث والإنقاذ يوم الاثنين، بينما قام المسؤولون المحليون بتقييم مدى الدمار الذي تسببت فيه بقايا إعصار هالونغ.

