مجموعة "Bright Star of Bethlehem" تتقدم في موكب عبر أحد الشوارع خلال احتفال بعيد الملوك الثلاثة.
No Comment

فيديو. البرازيل تحتفل بعيد الملوك الثلاثة بموكب في ريو دي جانيرو

آخر تحديث:

احتفلت البرازيل، الثلاثاء، بعيد الملوك الثلاثة عبر موكب في ريو دي جانيرو، تخلّلته عروض موسيقية وأجواء رقص في أحد الأحياء الواقعة على سفح تلة.

سار أعضاء فرقة نجمة بيت لحم الساطعة في موكب عبر "مورو دا فورميغا"، وهي فافيلا في حي "مودا" الفرعي ضمن منطقة "غراندي تيجوكا" في المنطقة الشمالية من ريو دي جانيرو. ارتدوا أزياء زاهية الألوان وتحركوا على إيقاع الطبول المنتظم، فيما كان السكان يتابعون من مداخل المنازل والشرفات.

يشكل هذا الموكب جزءا من تقليد "Folia de Reis" المرتبط بعيد الغطاس، والذي يستحضر زيارة المجوس الثلاثة الواردة في الكتاب المقدس. ومن عيد الميلاد حتى 20 يناير، يتنقل المحتفلون من بيت إلى بيت، ولا سيما في الأحياء الأكثر فقرا، حاملين الموسيقى والصلوات وجامعين التبرعات لدعم موائد جماعية.

برزت الرموز الكاثوليكية إلى جانب عناصر أفرو-برازيلية، بما يعكس المزج بين المعتقدات السائدة في الاحتفالات المحلية. ويتجاوز دور الفرقة حدود العبادة، إذ تستقطب الأطفال والمراهقين للمشاركة في التدريبات والمواكب، وتوفر لهم روتينا يومية وإحساسا بالانتماء في منطقة تطبعها الفقر والعنف اليومي.

