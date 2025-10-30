Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
إشبيلية/إسبانيا
No Comment

فيديو. إصابة شخص وتعليق حركة القطارات بسبب أمطار غزيرة تضرب الأندلس

آخر تحديث:

تم تعليق حركة نحو 50 قطارا من قطارات الضواحي والإقليمية وبعيدة المدى بين إشبيلية وهويلفا ومالقة.

في إشبيلية، استجابت خدمات الطوارئ لأكثر من 440 حادثا وسط الأحوال الجوية الشديدة. سُجلت أمطار بلغت ما يصل إلى 115 لترًا لكل متر مربع، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تسجيل البيانات في محطة الأرصاد الرئيسية بالمدينة.

وأفاد مجلس مدينة إشبيلية أيضا باضطرابات مرورية واسعة النطاق، فيما علّقت الجامعات الحكومية محاضرات بعد ظهر الأربعاء.

وفعّلت الحكومة الإقليمية في الأندلس المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمخاطر الفيضانات، مع قيام 45 بلدية أيضا بتفعيل خطط الطوارئ المحلية لديها (PTEL): 38 بلدية في هويلفا، وست بلديات في إشبيلية، وبلدية واحدة في غرناطة. وتأتي هذه الإجراءات عقب إصدار وكالة الأرصاد الجوية الحكومية في إسبانيا إنذارا أحمر بسبب أمطار غزيرة على طول ساحل هويلفا

