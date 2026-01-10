فيديو. لقطات تُظهر اشتعال مبانٍ حكومية في إيران وسط احتجاجات متواصلة

تُظهر لقطات من كرج مبنى حكوميا يشتعل ليلة الجمعة، بينما تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مختلف أنحاء إيران.

كما انتشرت صور تُظهر محتجين يشعلون النار في مبان حكومية في العاصمة طهران.

واندلعت الاحتجاجات في عشرات المدن بأنحاء البلاد، مدفوعة بغضب شعبي من انهيار العملة الإيرانية وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما تقول منظمات حقوقية إن الاضطرابات وصلت إلى جميع المحافظات الـ 31.

وارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى ما لا يقل عن 65 شخصا، كما تم توقيف أكثر من 2.300 آخرين، وذلك وفقا لوكالة "Human Rights Activists News Agency" ومقرها الولايات المتحدة.