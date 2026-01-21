فيديو. العاصفة "هاري" تضرب مالطا برياح قوية وأمواج مرتفعة على السواحل

عصفت العاصفة "هاري" بالجزر الإيولية ومالطا، فأغرقت الواجهات البحرية بفعل ارتفاع الأمواج، وتسببت في أضرار واسعة في بعض المناطق.

اعلان اعلان

في مالطا، استيقظ السكان يوم الثلاثاء على أشجار ساقطة وأضرار لحقت بالمباني، وكانت المناطق الساحلية، بما فيها مارساسكالا وسليما وبيرزبوجا، الأكثر تضررا.

على جزيرة ليباري الصغيرة شمال صقلية، صُوّرت أمواج وهي ترتطم بالواجهة البحرية، فيما أدى اندفاع الأمواج العاتية إلى فيضانات واضطرابات يوم الثلاثاء.

ذكرت "راي نيوز" أن هبّات رياح تجاوزت 120 كيلومترا في الساعة سُجلت في المناطق الساحلية.