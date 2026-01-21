عاصفة في مالطا
No Comment

فيديو. العاصفة "هاري" تضرب مالطا برياح قوية وأمواج مرتفعة على السواحل

آخر تحديث:

تعرضت مالطا لرياح قوية وأمواج عالية، مع اجتياح العاصفة "هاري" للبلاد.

عصفت العاصفة "هاري" بالجزر الإيولية ومالطا، فأغرقت الواجهات البحرية بفعل ارتفاع الأمواج، وتسببت في أضرار واسعة في بعض المناطق.

في مالطا، استيقظ السكان يوم الثلاثاء على أشجار ساقطة وأضرار لحقت بالمباني، وكانت المناطق الساحلية، بما فيها مارساسكالا وسليما وبيرزبوجا، الأكثر تضررا.

على جزيرة ليباري الصغيرة شمال صقلية، صُوّرت أمواج وهي ترتطم بالواجهة البحرية، فيما أدى اندفاع الأمواج العاتية إلى فيضانات واضطرابات يوم الثلاثاء.

ذكرت "راي نيوز" أن هبّات رياح تجاوزت 120 كيلومترا في الساعة سُجلت في المناطق الساحلية.

