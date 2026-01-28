Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
سقطت شجرة فوق سيارة عقب رياح قوية ناجمة عن العاصفة "كريستين"، في كاستيلو برانكو بالبرتغال، يوم 28 يناير/كانون الثاني 2026.
No Comment

فيديو. العاصفة كريستين تسفر عن مقتل 2 في البرتغال وتتسبب بأضرار واسعة النطاق وانقطاع الكهرباء

آخر تحديث:

قتلت العاصفة "كريستين" رجلين في <a href="/tag/portugal">البرتغال</a>، وتسببت في إصابات وأكثر من 3.000 بلاغ طارئ. ويتواصل انقطاع الكهرباء، كما أُغلقت طرق ومدارس كثيرة.

أودت العاصفة "كريستين" خلال الليل بحياة شخصين اثنين في البرتغال، بحسب خدمات الطوارئ. لقي سائق واحد حتفه بعدما سقطت شجرة على سيارته في فيلا فرانكا دي شيرا، قرب لشبونة. أما الضحية الثانية فصدمه عمودٌ ساقط أثناء سيره في أحد شوارع ليريا.

إلى جانب الحوادث المميتة، أسفرت العاصفة عن إصابة عدد من الأشخاص وتسببت في أكثر من 3.000 مهمة تدخّل طارئ. وتستمر انقطاعات التيار الكهربائي في مناطق عديدة. وفي ليريا، حثّت السلطات السكان على البقاء في منازلهم، محذّرة من أن الشوارع لا تزال متضررة بشدة.

كانت فيغيرا دا فوس من بين أكثر المواقع تضرراً؛ إذ تعرّضت فعالية ترفيهية على الواجهة البحرية لدمار جزئي، وتعرّضت العجلة الدوارة لأضرار جسيمة. وعلى امتداد البلاد، لا تزال عشرات المدارس مغلقة وكثير من الطرق مغلقة.

