هاري ستايلز (يسار) يسلم جائزة ألبوم العام إلى باد باني عن "Debí Tirar Más Fotos" خلال حفل جوائز غرامي السنوي الـ68
No Comment

فيديو. باد باني يحقق إنجازا تاريخيا بفوز ألبومه باللغة الإسبانية في جوائز غرامي 2026

آخر تحديث:

دخل "باد باني" التاريخ بفوزه بجائزة **ألبوم العام** في "غرامي" 2026، كأول ألبوم بالإسبانية يحقق ذلك. كما فازت بيلي آيليش وكندريك لامار بجوائز كبرى.

كانت هذه المرة الأولى التي يفوز فيها ألبوم باللغة الإسبانية بـأرفع جوائز الحفل، ليختتم ليلة جمعت بين الاحتفاء والسياسة وإحساس بالتغيير.

خلال تسلمه الجائزة التي قدّمها هاري ستايلز، أهدى باد باني هذه اللحظة إلى الذين غادروا أوطانهم سعيا وراء أحلامهم. وحمل الفوز وزنا إضافيا بعد أن أصبح ألبومه لعام 2022 "Un Verano Sin Ti" أول عمل بالإسبانية يُرشّح في هذه الفئة من دون أن يُتوَّج.

وفي فئات أخرى، فازت بيلي آيليش بجائزة "أغنية العام" عن "Wildflower" واستغلت كلمتها لانتقاد سياسات الهجرة. ونال كندريك لامار وسِزا جائزة "تسجيل العام" عن "Luther"، كما حصد لامار أيضا جائزة "ألبوم الراب للعام"، ليصبح أكثر مغني الراب تتويجا في تاريخ جوائز غرامي.

وباستضافة تريفور نوا للمرة الأخيرة، أكد الحفل تحولا أوسع في جوائز غرامي نحو أصوات وإيقاعات عالمية تتجاوز الإنجليزية.

