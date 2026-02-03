Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
اندلع حريق في الطابق العلوي من مبنى شاهق في كييف نجم عن هجمات روسية ليلية
No Comment

فيديو. هجوم بمسيّرات روسية على كييف: حرائق وإصابات في عدة أحياء

آخر تحديث:

أفادت أوكرانيا بأن كييف تعرّضت ليلًا لغارات روسية بطائرات مسيّرة، أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص وتسببت بأضرار في منازل ومبانٍ وخطوط كهرباء في عدة أحياء.

أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بتعرض البنية التحتية المدنية للاستهداف في عدة أحياء. وأظهرت لقطات من الموقع ألسنة لهب تلتهم الطوابق العلوية من مبنى سكني شاهق، فيما عمل رجال الإطفاء طوال الليل لاحتواء الحريق.

في دارنيتسكي، اندلع حريق في الطابق 26 من مبنى مرتفع، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. وفي شيفتشينكيفسكي، شبّ حريق في مبنى سكني آخر، ما أدى إلى إصابة شخصين. وسُجِّلت أضرار أيضا في دنيبروفسكي، حيث طال الاستهداف مبنى سكنيا وروضة أطفال.

وفي ديسنيانسكي، تضرر مبنى إداري، بينما في بيتشيرسكي لحقت أضرار بسيارات ومحطة وقود وخطوط الكهرباء.

وقالت خدمات الطوارئ إن جميع الحرائق أُخمدت لاحقا، وإن الفرق ما زالت في الموقع لمساعدة السكان وتقييم الأضرار.

