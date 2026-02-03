فيديو. هجوم بمسيّرات روسية على كييف: حرائق وإصابات في عدة أحياء

أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بتعرض البنية التحتية المدنية للاستهداف في عدة أحياء. وأظهرت لقطات من الموقع ألسنة لهب تلتهم الطوابق العلوية من مبنى سكني شاهق، فيما عمل رجال الإطفاء طوال الليل لاحتواء الحريق.

في دارنيتسكي، اندلع حريق في الطابق 26 من مبنى مرتفع، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. وفي شيفتشينكيفسكي، شبّ حريق في مبنى سكني آخر، ما أدى إلى إصابة شخصين. وسُجِّلت أضرار أيضا في دنيبروفسكي، حيث طال الاستهداف مبنى سكنيا وروضة أطفال.

وفي ديسنيانسكي، تضرر مبنى إداري، بينما في بيتشيرسكي لحقت أضرار بسيارات ومحطة وقود وخطوط الكهرباء.

وقالت خدمات الطوارئ إن جميع الحرائق أُخمدت لاحقا، وإن الفرق ما زالت في الموقع لمساعدة السكان وتقييم الأضرار.