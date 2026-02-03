Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
الدرك الملكي المغربي ينفذ عمليات إجلاء
No Comment

فيديو. فيضانات خطيرة في شمال المغرب تشرد أكثر من ٥٠ ألف شخص

آخر تحديث:

تشهد منطقة شمال المغرب آثار فيضانات نهر لوكوس، مع نزوح 50.000 شخص، وإقامة مخيمات طارئة وعمليات إنقاذ وتفريغ للسدود جارية.

فيضانات شمال المغرب تعمق معاناة السكان

تشهد أجزاء من شمال المغرب، ولا سيما جهة طنجة‑تطوان‑الحسيمة، فيضانات خطيرة بعد تساقطات مطرية متواصلة تجاوز مجموعها 600 ميليمتر منذ أيلول/سبتمبر 2025، لتنهي مرحلة من الجفاف استمرت لسنوات.

وتقول السلطات إن أكثر من 50.000 شخص نزحوا في مختلف مناطق الشمال، أي ما يقارب نصف سكان مدينة القصر الكبير. وقد أصبح الوصول إلى المدينة محدودا بحركة الخروج أساسا، بينما طالت انقطاعات الكهرباء عددا من الأحياء ولا تزال المدارس مغلقة.

وتفاقم الوضع بعد شروع السلطات في تنفيذ عمليات تفريغ مراقبة من سد واد المخازن الذي بلغ طاقته الاستيعابية القصوى. ونشرت القوات المسلحة فرق إنقاذ ومروحيات ووحدات طبية لدعم عمليات الإجلاء وتعزيز الحواجز المضادة للفيضانات. كما تجري عمليات إجلاء إضافية قرب نهر سبو مع توقع مزيد من الأمطار، علما أنه لم تُسجَّل حتى الآن أي وفيات.

ولإيواء الأسر النازحة، شرعت السلطات في نصب مئات الخيام بالقرب من العرائش، في موقع يمكن أن يستوعب نحو 3.000 خيمة ويجري ربطه بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وتواصل فرق الحماية المدنية عملها رغم استمرار هطول الأمطار، في وقت يبقى فيه الوصول إلى المناطق المغمورة بالمياه محدودا ومستوى المخاطر مرتفعا.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان