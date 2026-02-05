فيديو. طائرات مسيّرة روسية تستهدف كييف وسط انقطاع الكهرباء وموجة برد قارس

قال مسؤولون إن شخصا واحدا على الأقل أُصيب خلال الليل بعد أن استهدفت طائرات مسيرة عدة أحياء. وأفادت خدمة الطوارئ الحكومية بتضرر البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وسيارات. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت فرق الإطفاء وهي تكافح حريقا وسط تساقط كثيف للثلوج.

تأتي هذه الهجمات في وقت تواجه فيه أحياء كثيرة انقطاع التيار الكهربائي ومشكلات في التدفئة. وعملت الفرق طيلة ساعات الصباح على إزالة الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية.

وحثت السلطات السكان على البقاء في حالة تأهب، بينما واصلت الدفاعات الجوية عملها. وبالنسبة لكثيرين في كييف، بات الشتاء يعني التوفيق بين متطلبات الحياة اليومية من جهة، والانقطاعات وأعمال الإصلاح وخطر التعرض لمزيد من الغارات من جهة أخرى.