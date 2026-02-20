Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
يؤدي مصلون مسلمون صلاة أول جمعة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى
No Comment

فيديو. أول جمعة من رمضان: حشود في الأقصى وصلوات بين أنقاض غزة

آخر تحديث:

يتوافد عشرات الآلاف للصلاة في مسجد الأقصى بالقدس وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة مع بداية شهر رمضان، بينما تستقبل عائلات في غزة الشهر الكريم بين الركام وندرة المساعدات.

في القدس، شارك عشرات الآلاف وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" حيز التنفيذ في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وقلصت إسرائيل تصاريح الدخول من الضفة الغربية إلى 10.000 تصريح فقط، وهو عدد يقل كثيرا عن حشود رمضان المعتادة. ونشرت الشرطة أكثر من 3.000 عنصر في مختلف أنحاء المدينة.

في مدينة غزة، أدى المصلون صلواتهم في مساجد متضررة وإلى جوار الركام، بينما عُلِّقت الفوانيس فوق شوارع مدمرة. وتتقاسم العائلات المقيمة في الخيام وجبات إفطار بسيطة، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومحدودية المساعدات. وعلى الرغم من الخسائر والنقص، يؤكد كثيرون أن رمضان ما زال يجلب لحظات من السكينة والتضامن.

