إليكم ترجمة سلسة وطبيعية: صُنعت بيضة تزن 55 كيلوغراما ويبلغ ارتفاعها 70 سنتيمترا لاحتفالات عيد الفصح في برمنغهام في المملكة المتحدة في 26 مارس 2026.
فيديو. كادبوري تكشف بيضة شوكولاتة عملاقة "ميغا ميني إيغ" بوزن ٥٥ كيلوغراما قبل الفصح

تثير بيضة "Mega Mini" ضخمة تزن 55 كيلوغراما في "Cadbury World" دهشة زوار عيد الفصح، في وقت تدفع فيه زيادة كلفة الكاكاو أسعار الشوكولاتة إلى الارتفاع الحاد عالميا.

تجذب بيضة شوكولاتة عملاقة الأنظار في "كادبوري وورلد" في برمنغهام قبيل عيد الفصح. وتزن بيضة "ميغا ميني إيج" 55 كيلوغراما ويبلغ ارتفاعها نحو 70 سنتيمترا.

واستغرق صانعو الشوكولاتة يومين في تشكيلها وإضفاء اللمسات النهائية عليها، مع إضافة القشرة المنقطة المألوفة يدويا. وهذه التحفة الفريدة معروضة الآن للزوار في مزار الشوكولاتة.

يأتي الكشف عن البيضة في وقت تشهد فيه أسعار الشوكولاتة ارتفاعا حادا. ويقول محللون إن التكاليف ارتفعت بنحو الثلثين في الأعوام الأخيرة، بفعل زيادة أسعار الكاكاو المرتبطة بالضغوط المناخية في غرب إفريقيا.

لكن التركيز في "كادبوري وورلد" يظل منصبا على تجربة الزوار. وبعد انتهاء عيد الفصح ستُذاب البيضة وتُعاد الاستفادة من الشوكولاتة لتفادي الهدر.

