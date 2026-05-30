“نرتكب كل الأخطاء الممكنة”.. مسؤول أكاديمي إسرائيلي بارز يوجّه انتقادات قاسية للحرب في لبنان

أنتقد نائب رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور إيال زيسر، أداء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدًا في مقابلة مع إذاعة "103 إف إم" يوم الجمعة أن إسرائيل ترتكب "كل الأخطاء الممكنة" في مواجهة حزب الله.

ورأى زيسر أن الدولة العبرية "تفشل استراتيجيًا" في عملياتها العسكرية داخل لبنان، خاصة فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع المناطق ذات الغالبية الشيعية.

وأوضح أن الضغط العسكري على المدنيين، كالإنذارات المتكررة، والغارات، والتفجيرات، لا يلحق ضررًا بحزب الله، بل يسهم، وفق رؤيته، في تعزيز قوته.

وقال زيسر: "هذا لا يفعل سوى ترسيخ رواية أن حزب الله هو الضحية، مما يعزز تماسكه الداخلي ويحشد الدعم له". وشبه هذه الاستراتيجية بسياسات مماثلة اتُبعت في قطاع غزة، والتي أسهمت، على حد قوله، في تقوية حركة حماس.

ودعا زيسر إلى تغيير النهج، واقترح أن يركز الجيش الإسرائيلي بدلًا من ذلك على ضرب أهداف استراتيجية تابعة لحزب الله بشكل منهجي، مضيفًا: "ما يجب فعله هو مهاجمة حزب الله نفسه، أي معسكراته التدريبية وبنيته التحتية الاجتماعية والاقتصادية، دون أي تراجع".

وأضاف: "لقد انجرفنا بحماقة إلى حرب استنزاف في جنوب لبنان. نحن نعمل على مسافة قصيرة جدًا خلف خط المواجهة والحدود، ونتكبد خسائر في الأرواح".

وأشار إلى أن البقاء في الجنوب، في ظل السياسات الحالية للجيش الإسرائيلي، لا يحقق أي فائدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الانسحاب بناءً على "وقف إطلاق نار خادع" لا يمكن التعويل عليه.

وقال: "لا جدوى من البقاء في جنوب لبنان إذا كنا سنظل محصورين في هذا الشريط الذي لا يتجاوز كيلومترين، ومع الأسف نُحصي خسائرنا أسبوعًا بعد أسبوع".

ورفض زيسر الرواية التي تقول إن إيران حققت نصرًا في ظل المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، مقارنًا ما يحدث بالخطاب الذي تبناه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بعد "العدوان الثلاثي" على مصر عام 1956.

وتساءل: "إذا كانت وسائل الإعلام تقول إن الهدف كان إسقاط النظام، لكنه بقي قائمًا، فما الذي يمكن أن يكون أسوأ مما تعرضت له إيران خلال نحو أربعين يومًا من الهجمات الأميركية؟"

وتحدث زيسر أيضًا عن مخاوف دول الخليج من إيران، قائلًا إن هذه الدول "تُقنع نفسها بأن إيران ما زالت تمتلك قدرة كبيرة جدًا على إلحاق الضرر بها". وأضاف: "تخرج إيران من هذه الحرب وهي تتمتع بالثقة وشعور الإنجاز في مواجهة رئيس أميركي له مدة زمنية محدودة في الحكم".