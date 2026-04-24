فيديو. في الذكرى الـ111 للإبادة الأرمنية.. مراسم إحياء واسعة في يريفان

انطلقت مسيرة مشاعل من ساحة الجمهورية إلى نصب تسيتسرناكابيرد التذكاري تكريما لنحو مليون ونصف المليون أرمني قُتلوا في عام 1915 إبان الحكم العثماني. ولا تزال هذه الذكرى تحتل مكانة محورية في الهوية الوطنية وتواصل التأثير في العلاقات مع تركيا، التي ترفض وصف ما حدث بالإبادة الجماعية رغم اعتراف أكثر من 24 دولة، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

في 23 نيسان/أبريل، تجمعت الحشود مجددا عند النصب لوضع الزهور عند الشعلة الأبدية، فيما نُظمت فعاليات موازية في صفوف الجاليات الأرمنية حول العالم، خاصة في لندن وباريس ولوس أنجلِس.

وانضم آلاف الأشخاص إلى المسيرة الصامتة التي قادها الجناح الشبابي في الاتحاد الثوري الأرمني. وحمل المشاركون المشاعل واللافتات، وأقدم بعضهم على إحراق الأعلام التركية والأذربيجانية احتجاجا على إنكار الإبادة والتوترات الأخيرة.

وعبّر المتظاهرون أيضا عن استيائهم من مسار العلاقات مع أذربيجان بعد نزاع ناغورنو كاراباخ في عام 2023، ومن دعم أنقرة لباكو. ورغم أن أرمينيا وتركيا اتخذتا منذ عام 2022 خطوات حذرة نحو تطبيع العلاقات، من بينها تسيير رحلات جوية مباشرة وإجراء محادثات تجارية، فإن التقدم لا يزال هشا، والرأي العام متحفظا في ظل تعثر إعادة فتح الحدود.

وتواصل الفعاليات السنوية في يريفان المزج بين إحياء الذكرى والهواجس الجيوسياسية الراهنة، لتبقي الدعوات إلى الاعتراف بما جرى وتحقيق العدالة حية بعد مرور أكثر من قرن على تلك الأحداث.