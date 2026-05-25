فيديو. زيلينسكي يتفقد مواقع متضررة في كييف بعد هجوم صاروخي ومسير روسي

زار فولوديمير زيلينسكي مناطق متضررة في كييف، بعد أن شنت روسيا هجوما واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الليل على العاصمة الأوكرانية.

وأظهرت لقطات مصوّرة زيلينسكي وهو يتفقد مباني سكنية مدمرة والمتحف الوطني الأوكراني "تشيرنوبيل"، الذي تضرر خلال الهجوم.

وقالت السلطات الأوكرانية إن ما لا يقل عن شخصين قُتلا وأصيب عشرات آخرون، بينما هزّت الانفجارات المدينة طوال الليل.

واتهم زيلينسكي روسيا باستهداف مواقع مدنية عمدا، من بينها مدارس وشقق سكنية ومتاحف.

وأضاف أن موسكو استخدمت خلال الهجوم الصاروخ الباليستي فرط الصوت من طراز "أوريشنيك"، في ثالث استخدام مُعلن لهذا السلاح منذ بداية الحرب.