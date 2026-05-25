يحاول عمال الإنقاذ إخماد حريق في مبنى سكني بعد غارة روسية على كييف في أوكرانيا، الأحد 24 أيار 2026.
No Comment

فيديو. زيلينسكي يتفقد مواقع متضررة في كييف بعد هجوم صاروخي ومسير روسي

آخر تحديث:

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المباني المتضررة ومتحف تشيرنوبيل في كييف بعد غارة روسية كبيرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات.

زار فولوديمير زيلينسكي مناطق متضررة في كييف، بعد أن شنت روسيا هجوما واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الليل على العاصمة الأوكرانية.

وأظهرت لقطات مصوّرة زيلينسكي وهو يتفقد مباني سكنية مدمرة والمتحف الوطني الأوكراني "تشيرنوبيل"، الذي تضرر خلال الهجوم.

وقالت السلطات الأوكرانية إن ما لا يقل عن شخصين قُتلا وأصيب عشرات آخرون، بينما هزّت الانفجارات المدينة طوال الليل.

واتهم زيلينسكي روسيا باستهداف مواقع مدنية عمدا، من بينها مدارس وشقق سكنية ومتاحف.

وأضاف أن موسكو استخدمت خلال الهجوم الصاروخ الباليستي فرط الصوت من طراز "أوريشنيك"، في ثالث استخدام مُعلن لهذا السلاح منذ بداية الحرب.

