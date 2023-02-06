ما هي أبرز الزلازل المميتة خلال العقدين المنصرمين؟

فيما يلي قائمة ببعض أشد الزلازل فتكا على الصعيد العالمي في العقدين المنصرمين، بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا وشمال غرب سوريا يوم الاثنين وتسبب في مقتل المئات.

- 14 أغسطس آب 2021 - هايتي -

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة جنوب هايتي متسببا في مقتل ما يزيد على 2200 شخص وتدمير 13 ألف منزل أو الإضرار ببنيتها.

زلزال، هايتي- 2010 Rodrigo Abd/AP

- 28 سبتمبر أيلول 2018 - إندونيسيا -

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بارتفاع 1.5 متر ومقتل ما يزيد على 4300 شخص.

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين من أنقاض مبنى حكومي انهار خلال زلزال في ماموجو، غرب سولاويزي، إندونيسيا، 15 يناير 2021. Azhari Surahman/ AP

- 12 نوفمبر تشرين الثاني 2017 - إيران -

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة منطقة كرمانشاه شرق البلاد مسفراً عن مقتل ما يزيد على 400 شخص. ولقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في العراق المجاور.

زلزال- إيران، 14 نوفمبر 2017. Vahid Salemi/AP

- 19 سبتمبر أيلول 2017 - المكسيك -

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة وسط المكسيك، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 369 شخصاً ودمار في العاصمة أكثر من أي زلزال منذ وقوع زلزال في عام 1985 تسبب في مقتل الآلاف.

أمام المباني التي دمرها زلزال في جوجوتلا، ولاية موريلوس، المكسيك، 20 سبتمبر 2017 Eduardo Verdugo/AP

- 24 أغسطس آب 2016 - إيطاليا -

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة منطقة محلية جبلية في شرق روما بوسط إيطاليا، ونجم عنه مقتل 300 شخص.

رجال الإنقاذ أعقاب الزلزال الذي وقع في بيسكارا ديل ترونتو، إيطاليا، 24 أغسطس، 2016 Andrew Medichini/ AP

- 16 أبريل نيسان 2016 - الإكوادور -

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة الإكوادور متسبباً في مقتل 650 شخصاً على ساحل المحيط الهادي بالبلاد.

جرافة تنقل الأنقاض بعد زلزال في بورتوفيجو، الإكوادور، 17 أبريل، 2016. Carlos Sacoto/AP

- 26 أكتوبر تشرين الأول 2015 - أفغانستان -

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة شمال شرق أفغانستان، مما نتج عنه مقتل قرابة 400 في البلاد بالإضافة إلى شمال باكستان.

أفغان يأخذون متعلقاتهم من منزل مدمر في أعقاب الزلزال الذي وقع في منطقة شيرزاد بإقليم ننكرهار شرق كابول، أفغانستان ، 17 أبريل 2009 Rahmat Gul/AP

- 25 أبريل نيسان 2015 - نيبال -

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة نيبال الفقيرة وتسبب في مقتل تسعة آلاف شخص وشل حياة ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة.

أشخاص يقفون تحت أنقاض منزل دمره زلزال بالقرب من مانغان بولاية سيكيم، نيبال، 20 سبتمبر 2011. Anonymous/AP

- الثالث من أغسطس آب 2014 - الصين -

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب غرب الصين، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 600 شخص في إحدى المناطق النائية بإقليم يونان.

عمال الإنقاذ ينقلون طفلاً من بين حطام المباني المنهارة بعد الزلزال الذي ضرب محافظة بيتشوان بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، 13 مايو 2008. Wang Jiaowen/AP

**- 24 سبتمبر أيلول 2013 - باكستان - **

ضرب زلزالان، قوتهما 7.7 درجة و6.8 درجة، إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 825 شخصاً.

شخص يجلس على أنقاض منزله الذي دمره زلزال هائل، على بعد 90 كيلومترًا من إسلام أباد، باكستان، 9 أكتوبر 2005. B.K.BANGASH/AP

- 11 أغسطس آب 2012 - إيران -

ضرب زلزالان شديدان، قوة أولهما 6.4 درجة وثانيهما 6.3 درجة، وتسببا في مقتل ما لا يقل عن 300 شخص بالقرب من مدينة تبريز في شمال غرب البلاد.

قرويون إيرانيون يسيرون عبر الأنقاض بعد زلزال في قرية بإيران ، 10 سبتمبر ، 2008. Abdolhosein Rezvani/AP

- 23 تشرين الأول/ أكنوبر 2011 - تركيا -

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة جنوب شرق تركيا ونجم عنه مقتل ما يزيد على 600 شخص.

رجل يسير بين الأنقاض بحثاً عن أشخاص في مبنى مدمر، تركيا، 6 فبراير 2023. Khalil Hamra/AP

- 11 مارس آذار 2011 - اليابان -

ضرب زلزال بقوة تسع درجات صاحبته أمواج مد عاتية (تسونامي) شمال شرق اليابان، مما تسبب في مقتل قرابة 15690 شخصاً وإصابة 5700 آخرين. وأسفر الزلزال أيضاً عن أكبر كارثة نووية عالمية منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986.

يبحث أفراد من قوة الدفاع الذاتي اليابانية عن الأشخاص المفقودين بالقرب من كوخ جبلي بعد الانهيار الأرضي في مينامياسو، محافظة كوماموتو ، اليابان ، 18 أبريل، 2016. Œa“¡’a s/AP

- 22 شباط/فبراير2011 - نيوزيلندا -

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة كرايستشيرش وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا.

مبنى مدمر في كرايستشيرش، نيوزيلندا، 24 فبراير 2011 Rob Griffith/AP

- 27 شباط/فبراير 2010 - تشيلي -

ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة أعقبته أمواج مد عاتية (تسونامي) في تشيلي، مما نجم عنه مقتل ما يزيد على 500 شخص وتحطيم مئات آلاف المنازل وتدمير الطرق السريعة والجسور.

مخيم عائلي بالقرب من نهر مولي في كونستيتوسيون بعد الزلزال المدمر، تشيلي، 3 مارس 2010 Luis Hidalgo/AP

- 13 كانون الثاني/يناير2010 - هايتي -

ضرب زلزال بقوة سبع درجات بورت او برنس عاصمة هايتي وتسبب في مقتل قرابة 316 ألف شخص. وقدرت الأمم المتحدة أن 80 ألف مبنى دُمرت في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

مبنى مهدم بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة وفي صباح اليوم التالي بعد اجتياح العاصفة الاستوائية غريس ليس كاي، هايتي، 17 أغسطس 2021 Fernando Llano/AP

- 12 أيار/ مايو 2008 - الصين -

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة منطقة سيتشوان وتسبب في مقتل نحو 87600 شخص.

عمال الإنقاذ الصينيون يبحثون عن جثث بعد الزلزال في ينجسيو بمحافظة ونتشوان بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين ، مايو. 27 ، 2008 David Guttenfelder/AP

- 8 تشرين الأول/أكتوبر 2005 - باكستان -

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة شمال شرق إسلام اباد وخلف ما لا يقل عن 73 ألف قتيل. وضرب الزلزال أيضا الشطر الهندي من إقليم كشمير متسبباً في مقتل 1244 شخصاً.

فتاة أصيبت في زلزال 8 أكتوبر، تستلقي على سرير بجوار والدتها وشقيقتها في مخيم للاجئين في الجبال المحيطة بمظفر أباد، باكستان، 7 ديسمبر 2005 TOMAS MUNITA/AP

- 26 كانون الأول/ديسمبر 2004 - آسيا -

أحدث زلزال بقوة 9.15 درجة قبالة جزيرة سومطرة أمواج مد عاتية (تسونامي) امتدت إلى إندونيسيا وتايلاند والهند وسريلانكا ودول كثيرة أخرى في المنطقة، مما تسبب في تدمير القرى والجزر السياحية وإسقاط قرابة 230 ألف قتيل أو مفقود.

امرأة تطعم ابنتها خارج منزلها الذي دمره زلزال قوي في ليس ، بنجكولو، جزيرة سومطرة، إندونيسيا، 13 سبتمبر 2007. Dita Alangkara/AP

- 26 كانون الأول/ديسمبر 2003 - إيران -

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرق منطقة كرمان وسوى مدينة بم بالأرض مسفراً عن مقتل 31 ألف شخص.