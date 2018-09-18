أكثر من 200 ألف فرنسي يساندون سائق حافلة صفع مراهقا في باريس

وقّع أكثر من 200 ألف فرنسي عريضة لمساندة سائق حافلة يواجه عقوبة بالطرد من عمله، بعد أن صُوّر وهو يصفع مراهقا الأسبوع الماضي.

العريضة أُطلقت من قبل زملاء السائق في شركة النقل العامة التي تعمل في العاصمة باريس وضواحيها "آر إي تي بي"، طالبوا فيها الإدارة ألا تطرد السائق.

ووفقا لما جاء في العريضة، إن السائق صفع المراهق في منطقة "أركوي" (جنوب باريس)، بعد أن قام الأخير بعبور الشارع بشكل مفاجئ أمام الحافلة، "ما استدعى استعمال المكابح بشكل فوري وحاد، فيما كانت الحافلة ممتلئة بالركاب".