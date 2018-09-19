العلماء يقسمون البشر إلى أربع شخصيات.. فأي شخصية أنت؟

هو الشخص الذي يعاني من ضعف في الذكاء الاجتماعي، ليس عصبيا ولا متقلب المزاج ولكنه يعاني من صعوبة في الانفتاح على العالم الخارجي، وبالتالي فهو شخص غير اجتماعي بالمرة. وترجح الدراسة انتشار هذا النوع من الأشخاص في الإناث أكثر من الذكور.

الشخص المتحفظ

وهو هذا النوع من الأشخاص المستقرين نفسيا وعاطفيا، لا يبالي بما يحدث حوله ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بقدر عال من الوعي، ليس منفتحا على العالم الخارجي وغالبا ما يكون هادئا وليس عصبيا.

الشخص النموذجي

تزداد، لدى هذا النوع من الأشخاص، الرغبة في بلوغ الكمال والنموذجية مع التقدم في العمر. غالبا ما يتمتعون هؤلاء بثقة عالية في النفس ويكونوا منفتحين على العالم الخارجي واجتماعيين بشكل كبير. لا يهابون الظهور المتكرر ولا التجمعات ولا الأضواء. حياتهم الشخصية تكون أسهل بكثير من غيرهم. دائمو الحكم على غيرهم ويرفضون الاعتراف بالخطأ. يكثرون من التفكير في كل صغيرة وكبيرة في التفاصيل الحياتية، ويجيدون التصرف في المواقف المحرجة.

الشخص الأناني

يركز الشخص الأناني على نفسه دائما إلى أن تصبح هي محور حياته، ولا يبالي بالآخرين. هذا الشخص منبوذ من المجتمع، ليس لديه العديد من الأصدقاء. ويقول مارتن جيرلاخ، الطبيب النفسي والباحث في مختبر أمارال والمؤلف للدراسة إن هؤلاء الأشخاص لا يمكنك قضاء أوقات طويلة معهم، وغالبا ما يديرون الأمور إلى مصالحهم الشخصية". وأضاف أن هذا النوع من الشخصيات تقل أنانيته بتقدم عمره.

الدراسة

سيتم نشر الدراسة في نهاية الشهر الجاري بمجلة نيتشر هيومان العلمية، وقال العاملون عليها إن محاولات تصنيف الأشخاص السابقة فشلت أما هذه الدراسة فقد أثبتت صحتها بعد تطبيقها على العديد من المتطوعين.

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