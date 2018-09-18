دراسة : معظم الأوروبيين يؤيدون فرض قيود على لباس النساء المسلمات في أوروبا

كشف استطلاع جديد أن معظم الأوروبيين يؤيدون فرض قيود على اللباس الديني للنساء المسلمات.

وجاء في نتائج دراسة قام بها مركز بيو للأبحاث، أن معظم الأوروبيين البالغين من غير المسلمين يؤيدون فرض قيود على لباس المسلمات اللواتي يعشن في بلادهم وخاصة فيما يتعلق بتغطية الوجه.

في آب/أغسطس الماضي، صدر قانون دنماركي يحظر النقاب. وكانت قوانين أخرى مشابهة قد صدرت في فرنسا والنمسا وبلجيكا وأجزاء من إسبانيا وإيطاليا.

وأظهرت نتائج البحث أن 50 بالمئة من الأوروبيين يعتقدون بأنه لا ضرر بالسماح للمرأة المسلمة بارتداء ما تشاء طالما أنها لا تغطي وجهها. بينما يرى 23 بالمئة أنه لا يجب السماح للمسلمات بارتداء أية ملابس دينية. أما الرأي الأكثر تسامحاً حول الموضوع يصل إلى 25 بالمئة ويعتقد أصحابه بوجوب إعطاء الحرية للمرأة المسلمة ككل النساء ومن حقها ارتداء ما تريد.