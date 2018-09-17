باحثون سويديون يختبرون مرهما قد يحول دون الإصابة بسرطان الثدي

يوما بعد آخر، تتزايد أعداد النساء المصابات بسرطان الثدي حول العالم؛ المرض الذي يتسبب في معظم الوفيات بين نساء السويد في الوقت الراهن.

في العاصمة ستوكهولم، بدأ مجموعة من الباحثين العمل على دراسة، بحثا عن شيء سهل، مثل المرهم، بحيث يوضع بشكل مباشر ويمنع الإصابة بسرطان الثدي.

2000 امرأة كل عام

بلغة الأرقام، تقول آخر الإحصائيات أن امرأة تُشخص حالتها بالإصابة بسرطان الثدي كل ساعة في السويد، فيما يحصد المرض 2000 من نساء البلد الإسكندنافي كل عام.

تقدم كبير أحرزته السويد في علاج المرض، بيد أن الباحثين يتطلعون إلى منعه من إصابة النساء بالأساس.