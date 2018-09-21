لبنان يتصدر قائمة دول غرب آسيا من حيث عدد الإصابات بالسرطان

ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات هذا العام بسبب مرض السرطان لسنة 2018 سيتجاوز 9 ملايين شخص في العالم. وجاء في التقرير أن لبنان يتصدر قائمة دول غرب آسيا من حيث عدد المصابين بمرض السرطان، مقارنة بعدد السكان، حيث تسجل في هذا البلد 17 ألف حالة جديدة سنة 2018، وأنه يوجد 242 مصابا بين كل 100 ألف لبناني.
في هذا السياق أشار وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني نقلا عن صحيفة المستقبل اللبنانية إلى أن نسبة المصابين بمرض السرطان زادت بنسبة 5.5% سنويا منذ سنة 2005 وحتى 2016، واصفا ما يحدث بالأمر المخيف، في ظل ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بهذا المرض وفق الصحيفة.
للمزيد على يورونيوز:
هذه الأعراض قد تنذر بسرطان البروستات...لا تهملها
باحثون سويديون يختبرون مرهما قد يحول دون الإصابة بسرطان الثدي
وجاء في تقرير منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات الجديدة بمرض السرطان في غربي آسيا قارب 400 ألف حالة (أكثر من 210 ألف شخص هم من الرجال)، وتجاوز عدد الوفيات أكثر من 221 ألف شخص للسنة ذاتها. أما في شمال إفريقيا فقد تجاوز عدد الإصابات الجديدة 283 ألف حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 178 آلاف حالة، علما وان عدد الإصابات الجديدة في إفريقيا على المستوى القاري يقارب 6%.
وسجلت أعلى نسبة للإصابات على المستوى القاري في أوروبا بنسبة تفوق 24%، مقابل أكثر من 20% من الوفيات، تليها أمريكا الشمالية حيث سجل أكثر من 13% من الإصابات الجديدة مقابل أكثر من 7% من الوفيات، فيما بلغت الإصابات الجديدة في أمريكا الجنوبية حوالي 8% مقابل 7% من الوفيات.
ويشير تقرير المنظمة إلى أن السرطان هو ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم، تعزى إليه وفاة واحدة تقريبا من أصل 6 وفيات على مستوى العالم، وأن ثلث وفيات هذا المرض تحدث بسبب عوامل الخطر السلوكية والغذائية، المتمثلة في ارتفاع نسبة كتلة الجسم، وعدم تناول الفواكه والخضر بشكل كاف، وقلة النشاط البدني وتعاطي التبغ والكحول.
وأنواع السرطان الأكثر شيوعا هي سرطانات الرئة، والكبد، والقولون والمستقيم، والمعدة، والثدي. ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يستجيب السرطان للعلاج الفعال، إذا ما كشف عنه في وقت مبكر.