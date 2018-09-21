ارتفعت عقود النفط الآجلة يوم الجمعة وسط مخاوف بشأن الإمدادات، مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام، على الرغم من ضغوط دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الأسعار.
النفط يرتفع مع مخاوف من نقص الإمدادات بعيد دعوة ترامب لخفض الأسعار
النفط يرتفع مع مخاوف من نقص الإمدادات بعيد دعوة ترامب لخفض الأسعار
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في تشرين الثاني نوفمبر 26 سنتاً، أو ما يعادل 0.33 بالمئة، إلى 78.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:47 بتوقيت فرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في تشرين الأول (أكتوبر) سبع سنتات، أو 0.10 بالمئة، إلى 70.39 دولار للبرميل.
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ودعا ترامب يوم الخميس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى خفض أسعار النفط قائلاً في تغريدة لخ على تويتر "بدوننا لن يكونوا آمنين في الأمد الطويل، ومع ذلك هم يواصلون دفع أسعار النفط للارتفاع".
ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفاء يوم الأحد في الجزائر، لمناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية.