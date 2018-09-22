نساء سويسرا يطالبن بالمساواة في الأجور

تظاهر آلاف السويسريين في شوارع العاصمة بيرن، للمطالبة بالمساواة في الأجور بين المرأة والرجل، منددين بالتمييز ضد المرأة. ورفعت متظاهرات لافتات حملت عبارات من قبيل: "الأجر نفسه للمهنة نفسها"، و"النساء في الشوارع وليس في المطبخ"، و"كفى! لعمل أكثر بأجر أقل".

وتقول متظاهرات إن عدم المساواة في الأجور ما زال ساريا ومعتمدا في دولة متحضرة وغنية مثل سويسرا، وتضيف القول إن ذلك يشعرها بالغضب، لأنها تعتقد أن المرأة في المجتمع هي جزء من القوة العاملة، وينبغي أن يرد لها الاعتبار.