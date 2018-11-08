بعد استفزازه لنادي يوفنتس.. مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو يؤكد أنه لم يشتم أحدا

أكد مدرب نادي مانشتر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم جوزيه مورينيو أن طريقة احتفاله بانتصار فريقه أمام نادي يوفنتس الإيطالي في منافسات دوري أبطال أوروبا في الدقائق الأخيرة من المباراة لم يكن يقصد من ورائها شتم النادي الإيطالي أو أنصاره من بين الجمهور.

وكان يوفنتس قد سيطر على معظم ردهات المباراة متقدما على مانشستر يونايتد بهدف لصفر، سجله كريستيانو رونالدو، ولكن أبناء المدرب مورينيو تمكنوا من تسجيل هدفين في اللحظات الأخيرة من المباراة إثر كرتين ثابتتين، عندها انتفض المدرب من مكانه ليضع يده تحت أذنه، كما لو أنه أراد القول إنه لا يسمع هتافات أنصار النادي الإيطالي.

وقال مورينيو إنه تعرض للشتم طيلة تسعين دقيقة من المباراة، وكل همه هو القيام بعمله، وأشار إلى أنه لم يشتم أحدا. وهذه هي المرة الثانية التي يثير فيها المدرب البرتغالي أنصار يوفنتس، عندما كان مدربا لنادي انتر ميلان. وقبل أسبوعين تعرض لشتائم كثيرة في مباراة الذهاب، وقد رد برفع ثلاثة أصابع، في إشارة إلى الثلاثية التي حققها مع نادي لنتر سنة 2010.