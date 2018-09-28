في عيده العشرين، ما هي أكثر الكلمات التي بحث عنها مستخدمو غوغل منذ 17 عاماً ؟

احتفل محرك البحث الأول في العالم "غوغل" بعيد ميلاده العشرين في 27 أيلول/ سبتمبر.
عشرون عاماً وغوغل يحتكر سوق الإنترنت ومجال البحث عن المعلومات. ودخل في ثقافتنا الرقمية لدرجة أن كلمة "غوغل" في حد ذاتها أصبحت فعلاً مستخدماً في لغتنا المحكية والمكتوبة. على سبيل المثال، من الشائع جداً في اللغة الإنكليزية أن نقول "I google it" أي أقوم بالبحث عنها على غوغل.
**فما هي الكلمات المفتاحية التي احتلت الصدارة كأكثر الكلمات بحثاً من قبل مستخدمي غوغل بين عامي 2001 و 2017 ؟
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2017 - Hurricane Irma إعصار إيرما
إعصار إيرما، وهو واحد من أقوى الأعاصير التي اجتاحت الولايات المتحدة وأثر على نحو تسع ولايات. ويعد الأقوى من ناحية الحد الأقصى للرياح المستدامة في المحيط الأطلسي.
2016- Pokémon Go بوكيمون غو
بوكيمون غو، واحدة من أشهر ألعاب الفيديو الحديثة التي أثارت ضجة كبيرة على مستوى العالم. وهي لعبة تعتمد على الواقع المعزز Augmented Reality . وحذر كثير من الخبراء من مخاطرها المتعلقة بانتهاك الخصوصية والمخاطر الأمنية الناتجة عن تحديد موقع الشخص والمرافق المحيطة به.
2014 - Robin Williams روبن ويليامز
روبن ويليامز، ممثل أمريكي شهير انتحر عام 2014 تاركاً وراءه معجبيه وزوجته وأولاده الثلاثة.
2013- Paul Walker بول ووكر
بول ووكر، الممثل الأمريكي الشهير وبطل سلسة Fast & Furious توفي بحادث سيارة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013.
2012- Whitney Houston ويتني هيوستن
ويتني هيوستن، المطربة والممثلة الأمريكية الشهيرة. توفيت في شباط/فبراير عام 2012 . حيث عُثر عليها ميتة في غرفتها في أحد فنادق لوس أنجليس.
2011 -Rebecca Black ريبيكا بلاك
أصدرت مغنية البوب الأمريكية ريبيكا بلاك أغنيتها الشهيرة Friday التي حققت أعلى نسبة مشاهدة ودخلت ضمن قائمة افضل عشر فيديوهات متابعة.
2010 - iPad
في كانون الثاني/ يناير، أعلن المدير التنفيذي لشركة " آبل" ستيف جوبز عن إصدار أول جهاز آيباد في مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو.
2009 - Michael Jackson مايكل جاكسون
المغني العالمي الشهير مايكل جاكسون، توفي بسبب جرعة زائدة من البروبوفول والبنزوديازيبين تسببت بتعرضه لسكتة قلبية. وشكلت وفاته صدمة لمعجبيه حول العالم.
2008 - أوباماObama
الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصبح الرئيس 44 للولايات المتحدة وأول "رجل أسود يصل إبلى البيت الأبيض".
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2006 - World Cup كأس العالم
شهد العام 2006 بطولة كأس العالم لكرة القدم التي حصد فيها اللقب المنتخب الإيطالي.
2005 - Myspace ماي سبيس
في عام 2005 ، اشترت نيوز كورب موقع التواصل الاجتماعي ماي سبيس مقابل 580 مليون دولار.
2004 - بريتني سبيرزBritney Spears
أصدرت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز أغنيتها "“Everytime " التي احتلت المركز الاول كأفضل أغنية وأكثرها متابعة في العالم.
2003 - Britney Spears بريتني سبيرز
افتتحت بريتني سبيرز حفل توزيع جوائز MTV للموسيقى وأدت أغنيتها “Like a Virgin” التي حققت أعلى نسبة متابعة.
2002 - Spider-Man سبايدر مان
صدر الفيلم الشهير " سبايدر مان" من بطولة توبي ماغواير وحقق إيرادات تجاوزت 400 مليون دولار.
2001 - نوستراداموس Nostradamus
بعد هجمات أيلول/ سبتمبر 2001 ، تناقل الباحثون على غوغل فكرة مفادها أن المنجم الفرنسي نوستراداموس كان قد تنبأ بها في أحد كتاباته.