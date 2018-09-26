تجنبا للعقوبات.. شركات من بينها "فيسبوك" و"غوغل" تعتمد إجراءات لمحاربة الأخبار المزيفة

وافقت شركتا "فيسبوك" و"ألفابت" (غوغل)، وغيرهما، طواعية، على عدة إجراءات لمعالجة الأخبار المزيفة في أوروبا، بسبب مخاوف من إمكانية تأثيرها على الانتخابات، حسبما قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء.

ومع اقتراب موعد انعقاد البرلمان الأوروبي في أيار/مايو، العام المقبل، يريد المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إحباط أي تدخل أجنبي، في أعقاب مزاعم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق هذا العام، قالت المفوضية لشركات التكنولوجيا، ومن بينها فيسبوك وغوغل، بالإضافة إلى مؤسسات دعائية، إلى صياغة قانون ما، أو مواجهة إجراء تنظيمي بشأن ما اعتبرته المفوضية فشلا لتلك الشركات، بالقيام بما يكفي لإزالة المحتوى المضلل أو غير القانوني.

بالمقابل، استجابت كل من فيسبوك وغوغل وتويتر وموزيلا وشركات دعائية عبر تبني حزمة من الإجراءات، بحسب ما قالت ماريا غابرييل، المفوضة الأوروبية للشؤون الرقمية.