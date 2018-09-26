عاجل

عاجل

مكتب بروكسل

تجنبا للعقوبات.. شركات من بينها "فيسبوك" و"غوغل" تعتمد إجراءات لمحاربة الأخبار المزيفة

تقرأ الآن:

تجنبا للعقوبات.. شركات من بينها "فيسبوك" و"غوغل" تعتمد إجراءات لمحاربة الأخبار المزيفة

شعارات فيسبوك وتويتر وغوغل وفايرفوكس
@ Copyright :
رويترز / ويكيميدا كومون
حجم النص Aa Aa

وافقت شركتا "فيسبوك" و"ألفابت" (غوغل)، وغيرهما، طواعية، على عدة إجراءات لمعالجة الأخبار المزيفة في أوروبا، بسبب مخاوف من إمكانية تأثيرها على الانتخابات، حسبما قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء.

ومع اقتراب موعد انعقاد البرلمان الأوروبي في أيار/مايو، العام المقبل، يريد المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إحباط أي تدخل أجنبي، في أعقاب مزاعم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق هذا العام، قالت المفوضية لشركات التكنولوجيا، ومن بينها فيسبوك وغوغل، بالإضافة إلى مؤسسات دعائية، إلى صياغة قانون ما، أو مواجهة إجراء تنظيمي بشأن ما اعتبرته المفوضية فشلا لتلك الشركات، بالقيام بما يكفي لإزالة المحتوى المضلل أو غير القانوني.

بالمقابل، استجابت كل من فيسبوك وغوغل وتويتر وموزيلا وشركات دعائية عبر تبني حزمة من الإجراءات، بحسب ما قالت ماريا غابرييل، المفوضة الأوروبية للشؤون الرقمية.

إجراءات أخرى

وأوضحت غابريل في بيان: "القطاع (الرقمي) ملتزم بإجراءات واسعة، من بينها الشفافية في الدعايات السياسية وإغلاق الحسابات المزيفة، ونحن نرحب بذلك".

كما تشمل الإجراءات تدقيقا أكثر دقة الإعلانات على الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تنشر الأخبار المزيفة، ورفض الدفع من هذه المواقع.

للمزيد على يورونيوز:

إلى جانب ذلك، مساعدة المستخدمين على فهم سبب استهدافهم بإعلانات محددة، وتمييز الإعلانات من المحتوى التحريري، والعمل مع المدققين لتنقيح الأخبار المزيفة.