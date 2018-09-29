أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عاماً كاملاً وفرض عليه غرامة مالية.
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوقف مرتضى منصور ويغرمه 40 ألف دولار
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوقف مرتضى منصور ويغرمه 40 ألف دولار
ويأتي فرض هذه العقوبة على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق ضد أعضاء في الاتحاد.
وقررت لجنة الانضباط تغريمه 40 ألف دولار إضافة إلى إيقافه ومنعه من الإتيان بأي نشاط متعلق بكرة القدم إدارياً ورياضياً لعام كامل، بسبب هجومه على رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد وسكرتير الاتحاد عمرو فهمي والذي تضمن إهانات وتهديدات وشتائم خلال مداخلة تلفزيونية.
وهددت اللجنة بأن الاتحاد قد يعاقب النادي أيضاً وليس رئيسه فحسب بحرمانه من اللعب على مستوى القارة إذا لم يمتثل منصور للقرار، إلا أنه وبحسب اللجنة يحق لنادي الزمالك تقديم استئناف ضد القرار في ظرف ثلاثة أيام.
وتم إرسال القرار في خطاب إلى اتحاد الكرة المصري.
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وفي أول تعليق له على القرار قال منصور لأحد المواقع الرياضية المحلية إنه ينتظر وصول القرار رسمياً كي يرد على الكاف ولكنه "لا يهز شعرة من رأسه"، مشيراً الى أنه لا يحضر مباريات الزمالك الإفريقية من الأساس.
وكان قد قال في مداخلة على إحدى القنوات المصرية: " إذا قام الاتحاد الإفريقي بفرض أي عقوبات علي، لن يكون هناك وجود للاتحاد الإفريقي في مصر."
وأضاف: "إذا ثبت بالفعل أن الاتحاد الإفريقي يحاول توقيع عقوبات ضدي سأسحب المقر منهم وأقوم بتأجيره مفروش."
واعتبر أن الزمالك يتعرض لمؤامرة في الفترة الحالية من أجل اخفاء أشياء أخرى بعد المستوى الجيد الذي قدمه والشعور بأنه سيفوز بالدوري، حسب تعبيره.