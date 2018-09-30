بدأ جرجس إسحاق موشي، البالغ من العمر 70 عاما، صنع النبيذ الأحمر والأبيض منذ 60 عامًا مع والده وجده، وهو يقوم مع أفراد آخرين من العائلة بحصاد العنب وتنظيفه قبل عصره باليد أو بالأقدام.
تعرف إلى جرجس.. صانع النبيذ الأحمر من دهوك شمال العراق
تعرف إلى جرجس.. صانع النبيذ الأحمر من دهوك شمال العراق
قام موشي بتطوير طريقته الخاصة لتصنيع النبيذ، فاشترى آلة عصر صغيرة وبدأ عملية بيع النبيذ الذي ينتجه لأصدقائه وجيرانه في قريته المسيحية النائية الصغيرة التي تدعى العمادية الواقعة في محافظة دهوك في اقليم كردستان شمال العراق. كما قام بإنتاج كمية كافية لتوفير النبيذ للكنائس المحلية.
يقول موشي إن أولاده الثلاثة، الذين ساعدوه في جمع آخر محصول، هم على استعداد لتولي المسؤولية عندما يقرر التوقف عن العمل. وتكلف زجاجة النبيذ الواحدة 5000 دينار عراقي (حوالي 4.20 دولارا).
ويقول جرجس "بدأنا البيع قبل عشر سنوات فقط حيث رأينا طلبا على المشروب الذي نقوم بتصنيعه". "نبيع من 500 إلى 1000 زجاجة في سنويا."
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