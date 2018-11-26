التغيير المناخي يهدد انتاج الأغطية الفلينية لزجاجات النبيذ

اعتُمد الفلين على مدى 400 عام كمادة رئيسية لإغلاق زجاجات النبيذ. لأن هذه المادة التي تُنتج من لحاء الأشجار تتمتع بمرونة خاصة تسمح بتسلل كمية ضئيلة جدا من الأكسجين إلى داخل الزجاجة، وذلك يساعد على تعتيق النبيذ بطريقة جيدة. فضلا عن أن الفلين منتج طبيعي متجدد بالكامل.

يُجمع الفلين من لحاء شجرة سنديان الفلين، ويتم تصنيعه اليوم بفضل التزاوج بين التقاليد القديمة والتكنولوجيا الحديثة. لكن جمعه ما يزال يعتمد على الأساليب التقليدية التي يتقنها رجال محترفون لإزالة اللحاء بحرص دون الإضرار بالشجرة. وتساعد الصناعة الحديثة في إيجاد طرق جديدة تقلل إلى حد كبير من خطر تلوث الفلين بالنبيذ.