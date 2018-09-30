مسؤول في الحزب الحاكم بمقدونيا يرجح فشل الاستفتاء على تغيير اسم البلاد

صرح مسؤول في الحزب الحاكم بمقدونيا مساء اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على تغيير اسم البلاد إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية" كانت أقل من 50 بالمائة، علماً بأن الاستفتاء لكي يكون صحيحا يجب أن يدلي 50 بالمائة على الأقل من الناخبين بأصواتهم ويجب أن يؤيد أغلبهم تغيير الاسم.

وكانت حكومة مقدونيا الحالية الموالية للغرب حثت على إجراء الاستفتاء لتمهيد الطريق أمام الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بعد حل خلاف مستمر منذ عقود مع اليونان بشأن اسم البلاد.