فنان الجاز سالفادور سوبرال يعود للغناء والمسرح بعد خضوعه لعملية زرع قلب

على خشبة "تياترو نيوفو أبولو" في مدريد، وعلى مدار ليلتين متتاليتين، صفَّق الجمهور الاسباني طويلاً لمغني الجاز سالفادور سوبرال الذي بدأ جولة أوروبية بعد نجاح عملية زراعة قلب جديد له... تعرفوا عليه...

الفنان البرتغالي مستمر بتسجيل النجاح تلو الآخر منذ فوزه بمسابقة الأغنية الأوروبية "أوروفيزيون" عام 2017 والتي جرت في كييف في 31 أيار/مايو.

أول فوز له كان تخطيه المرض. بسبب ضعف في قلبه، خضع لعملية زرع قلب جديد في كانون الأول/ديسمبر 2017. عملية تكللت بالنجاح فشكلت منعطفاً غيّر حياته وحتى أسلوبه. لذلك يقول بأنه يشعر بالاختلاف اليوم "طويت صحفةً، شعري الطويل مرتبط بالماضي. اليوم أشعر أنني مفعم بالنشاط وخفيف".

في هاتين الحفلتين اللتين جرتا نهاية الأسبوع الماضي، أحس سوبرال بحب واعجاب الجمهور الاسباني له. فما كان منه الا أن أخر زميلنا ريكاردو فيغيرا الذي قابله "أحبه أيضاً. أشعر أنني اسبانياً بعض الشيء. أنا أحبهم أيضاً فهذا الشعور المتبادل رائع. أحب جميع المناطق الاسبانية، فلكل منها خاصيتها".