تقرير إسرائيلي: إيران تسعى لإنقاذ ما تبقّى من برنامجها النووي "قبل فوات الأوان"

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن إيران تحاول حماية ما يمكن حمايته، وتعزيز المنشآت النووية، وإزالة المعدات من المواقع كلما أمكن ذلك.

اعلان اعلان

وجاء ذلك بعد جهود وثقتها صور الأقمار الصناعية خلال الأسابيع الماضية لتقوية مواقع نووية مختلفة، حيث تسعى إيران خلال العملية العسكرية الجارية إلى "إنقاذ ما يمكن إنقاذه" من منشآتها النووية، بحسب مصادر الصحيفة.

ووفقًا للمصادر نفسها، لم يتم استهداف المواقع النووية حتى الآن في إطار العمليات الإسرائيلية-الأمريكية "الأسد الزائر" و"الغضب الملحمي" ضد إيران.

ويجدر بالذكر أن بعض هذه المواقع تعرضت لأضرار جسيمة خلال عملية "الأسد الصاعد" في يونيو 2025.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع بأن هناك مخزونًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ تحت موقع في أصفهان، الذي تعرّض للقصف في يونيو 2025.

وخلال شهر يونيو 2025، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليتين عسكريتين مهمتين على المنشآت النووية الإيرانية، تحت اسمَي"الأصد الصاعد" و"مطرقة منتصف الليل".

واستهدفت العمليات منشآت حيوية لتخصيب اليورانيوم في مدينتي نطنز وأصفهان، حيث ألحق القصف أضرارًا جسيمة ببنية المنشآت التحتية ومعدات التخصيب، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي ومخازن اليورانيوم، وأسفر عن توقف جزئي للعمليات داخل بعض المواقع النووية.

وتركزت الضربات على منع إيران من الاستمرار بسرعة في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية، خاصة بعد بلوغ بعض المخزونات نحو 60%، وهو مستوى يقترب من القدرة على إنتاج وقود نووي للأسلحة.

وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية لاحقًا حجم الأضرار، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار وجود مخزون من اليورانيوم داخل بعض المنشآت، رغم التدمير الجزئي للمعدات والبنية التحتية.

معدلات إشعاع طبيعية

وعلى الرغم من إعلان إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة أن منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز تعرضت لقصف خلال الأيام الماضية، أكد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أنه لا توجد حاليًا علامات تشير إلى استهداف المواقع النووية خلال العملية الجارية.

والاثنين، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على إيران لم تستهدف منشآت نووية بطريقة مماثلة لهجمات يونيو 2025.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة تتابع عن كثب التطورات في إيران والمنطقة، مؤكدًا أنه "لم تُسجَّل أي زيادة في مستويات الإشعاع تتجاوز المعدلات الطبيعية في الدول المجاورة لإيران حتى الآن".

وأضاف: "لا توجد مؤشرات على تعرض منشآت نووية في إيران لأضرار أو هجمات، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران البحثي، أو أي من منشآت دورة الوقود النووي".

وأضاف أن الجهود ما زالت مستمرة للتواصل مع الهيئة التنظيمية النووية في إيران، إلا أنه لم يتم تلقي أي رد.

وذكّر غروسي بأن "إيران وعددا من الدول الأخرى في المنطقة" التي تعرضت لهجمات تمتلك محطات طاقة نووية عاملة، ما يزيد من المخاطر المتعلقة بالأمن النووي.

وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا من أن تقليص الوصول وفجوات المراقبة يُعقد الجهود الرامية إلى تقديم صورة كاملة عن البرنامج النووي الإيراني، داعية في الوقت نفسه إلى ضبط النفس لتجنب المخاطر على السلامة النووية.

صور الأقمار الصناعية

والشهر الماضي، أظهر تحليل لصور أقمار صناعية أجرته "نيويورك تايمز" أن إيران أعادت إصلاح عدد كبير من منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت في ضربات نفذت العام الماضي، في حين اقتصرت أعمال الإصلاح في مواقع نووية رئيسية على خطوات محدودة، رغم تعرضها لهجمات من إسرائيل والولايات المتحدة.

وشمل التحليل نحو عشرين موقعا تعرضت لضربات خلال نزاع استمر 12 يوما في حزيران/يونيو الماضي، واستهدف منشآت عسكرية ونووية داخل إيران. وأظهرت الصور وجود أعمال بناء في أكثر من نصف هذه المواقع.

ويشير خبراء إلى أن صور الأقمار الصناعية لا تتيح سوى رؤية الأنشطة فوق الأرض، ما يجعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي لأعمال الإصلاح أو ما يجري داخل المنشآت المتضررة.